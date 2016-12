Aveva appena dieci anni Tommaso Candiotto, il bambino deceduto domenica nell’incidente stradale verificatosi lungo l'autostrada A13 all’altezza di Terme Euganee, vicino a Padova. Erano le 15, il bimbo era in viaggio insieme al padre, Fabio Candiotto, 37 anni, residente a Frattina di Pravisdomini, quando la Lancia Ypsilon si è schiantata contro una Volkswagen Polo. Accanto all'uomo, al posto di guida, c'era un'amica mentre sul sedile posteriore il piccolo Tommaso, che è stato sbalzato fuori dalla vettura. Il padre è stato trasportato all’ospedale di Padova in stato di shock, ma con traumi non preoccupanti, così come la donna che gli sedeva accanto.

In attesa che venga fatta piena luce sulla dinamica dell'incidente, la Procura ha deciso di non disporre l’autopsia su Tommaso e reso noto che "il ragazzino non avesse le cinture allacciate e per questo è stato sbalzato fuori dell’abitacolo". Solo intorno alla serata di domenica la madre di Tommaso è stata avvertita della disgrazia. La donna lavora alla Wiener House, nel centro commerciale Adriatico a Portogruaro, e sono stati i carabinieri a comunicargli la notizia mentre era a lavoro.

Tommaso frequentava la quinta elementare ad Annone, amava lo sport e trascorreva molto tempo insieme al suo cagnolino. Nessuno nella sua scuola ha voglia di parlare, ma non è difficile immaginare il dolore di insegnanti, bidelli e preside, che hanno dovuto piangere appena un mese fa una bambina di 5 anni morta, anche lei, in seguito a un terribile incidente. Ma anche la mamma del piccolo Tommaso è sconvolta da un dolore che pure conosce bene: nel 2007 infatti perse anche il fratello adolescente in un tragico incidente automobilistico.