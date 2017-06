Dopo un secolo arriva nelle libreria della Gran Bretagna la storia inedita "Beren e Lúthien" di J.R.R. Tolkien, l'autore cult de "Il Signore degli Anelli". A distanza di 100 anni dalla sua stesura, infatti, l'editore del Regno Unito HarperCollins manda in stampa l'opera dell'ultimo grande autore fantasy della nostra epoca. In questo caso, come sottolineato dallo stesso editore (in Italia il libro è tradotto da Bompiani) si tratta di una "grande storia personale" di J.R.R. Tolkien.

L'autore lo scrisse al ritorno della Grande guerra, nel 1917, quando sul finire della Prima Guerra mondiale tornò a casa, in seguito alla terribile esperienza della battaglia di Somme, in Francia. Per prendere le distanze dall'orrore di quei giorni – così vuole la leggenda – Tolkien provò a costruire un universo letterario quanto il più distante da quello della guerra che lo aveva provato a fondo.

Uno dei più noti esperti dell'opera di J.R.R. Tolkien, lo studioso John Garth, racconta che il libro fu un modo per il maestro del fantasy di "esorcizzare" i ricordi negativi della Grande guerra. A seguire le terribili esperienze in trincea, durante la battaglia francese a cui partecipò, decise di creare una trama con protagonisti una coppia fantastica, che hanno i nomi di Beren e Lúthien, nomi peraltro incisi sulla tomba di Tolkien e della moglie.

Chiara, dunque, la matrice autobiografica alla relazione con sua moglie, Edith Mary, figura fondamentale nella vita dell'autore de "Il Signore degli Anelli", la cui storia è ambientata nella Terza Era dell'immaginaria Terra di Mezzo, laddove finiva "Lo Hobbit". Scritto in più round, tra il 1937 e il 1949, fu poi pubblicato in tre volumi a metà degli anni Cinquanta. Successivamente tradotto all'incirca in quaranta lingue, ristampato un numero imprecisato di volte, l'opera di Tolkien anche grazie agli adattamenti cinematografici è una delle produzioni letterarie più amate di tutti i tempi.