in foto: W. Kandinskij, "Der Blaue Reiter"

La conservazione delle belle arti e la tutela del patrimonio artistico pongono sempre sfide importanti. Salvaguardare i preziosi tesori contenuti nei musei è opera fondamentale, ma anche, in molti casi, parecchio onerosa, e spesso le istituzioni museali non riescono da sole a far fronte alle spese. Per fortuna, ad aiutare questo mondo sempre bisognoso di cure ed attenzioni intervengono anche le istituzioni private: come nel caso del TEFAF Maastricht, la più importante fiera di antiquariato del mondo, che da quattro anni sceglie i musei più meritevoli di ricevere un premio in denaro per finanziare le opere di restauro delle proprie collezioni. Il TEFAF Museum Restoration Found anche quest'anno è stato assegnato ad importanti istituzioni museali, e fra le opere che beneficeranno dell'opera di restauro c'è anche un capolavoro dell'arte italiana.

I musei vincitori

I vincitori dell'edizione 2017 del TEFAF sono risultati essere il Musée Rodin, il Detroit Institute of Art e un gruppo di musei olandesi. Le opere che, grazie al finanziamento di oltre 50 mila euro, potranno essere tutelate ed esposte nuovamente al pubblico sono di importante rilievo: si tratta infatti di un'opera di Auguste Rodin mai esposta al pubblico, “Absolution”, della “Giuditta con la testa di Oloferne” di Tiziano e dell'almanacco pubblicato da Kandinskij e Marc nel 1912, “Der Blaue Reiter”.

Rodin, Tiziano e Kandinskij: tre capolavori da tutelare

in foto: Der Blaue Reiter

Il primo capolavoro ad essere interessato dai lavori di restauro finanziati dal TEFAF sarà “Assoluzione”, un'opera di Auguste Renoir del 1900 mai esposta al pubblico. Appartenente alla collezione del Musée Rodin, “Assoluzione” è un lavoro unico nel suo genere: è composta da tre sculture in gesso raffiguranti Ugolino, il Martire e la Terra, unite insieme da un drappo di tessuto rivestito anch'esso in gesso. La scultura sarà restaurata in occasione del centennale della morte di Rodin, e presentata il prossimo marzo presso il museo parigino: le tre sculture verranno riposizionate, e il rivestimento in gesso, scheggiato e danneggiato dalla polvere, verrà recuperato per intero.

Anche “Giuditta con la testa di Oloferne” di Tiziano verrà restaurata: appartenente al Detroit Institute of Arts, questa tela non ha subito interventi di restauro da oltre ottant'anni, dunque gli esperti ritengono necessario l'intervento per garantire la fruizione anche alle generazioni future. Verranno rimossi gli strati sbiaditi, permettendo una valutazione delle condizioni del dipinto e una migliore analisi del suo soggetto.

Il terzo e ultimo, ma non per importanza, tesoro che verrà trattato sarà “Der Blaue Reiter”, il leggendario almanacco pubblicato nel 1912 Wassily Kandinskij e Franz Marc, di proprietà congiunta di alcuni musei olandesi. Si tratta di un gioiello unico, con le sue 34 tavole a colori e monocromatiche e due pagine di partitura musicale ispirate all'omonima opera pittorica di Kandinskij, che verranno interamente riqualificate per permetterne la conservazione.

Il TEFAF Museum Restoration Found

Il TEFAF Museum Restoration Fund è stato istituito nel 2012 dal TEFAF Maastricht per permettere ai musei che vengano ritenuti meritevoli di restaurare e conservare al meglio le opere d'arte delle loro collezioni. Il progetto è il coronamento di una collaborazione trentennale con le istituzioni museali e le gallerie d'arte di tutto il mondo: supportare e sponsorizzare grandi progetti, creando una rete collaborativa mondiale del mondo del restauro e della conservazione delle belle arti, questa la finalità del TEFAF Maastricht.

Il processo di selezione è molto semplice: un comitato di esperti seleziona i musei e le istituzioni da premiare fra quelle che hanno partecipato all'annuale fiera di antiquariato, e i vincitori di ogni anno vengono presentati alla fiera successiva. Quest'anno, i progetti di restauro delle istituzioni vincitrici verranno presentate in fiera dal 10 al 19 marzo 2017, presso il polo fieristico del Maastricht Exhibition and Congress Centre, nei Paesi Bassi.