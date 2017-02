Se c'è qualcosa di cui gli italiani vanno sicuramente fieri questo è indubbiamente il cibo. Dai primi ai dolci l'Italia infatti può vantare una storia culinaria che affascina e conquista tutto il mondo con ricette replicate ormai ovunque. Ogni regione del resto può vantare la creazione di decine di pietanze ma proprio la paternità di alcuni piatti genera spesso conflitto. È quello che sta accanendo proprio in questi giorni con uno dei dolci più amati nel mondo, il Tiramisù. Sulle origine del celebre dessert infatti si è scatenata un guerra aperta tra Veneto e Friuli Venezia Giulia dopo l'annuncio da parte del patron di Eataly Oscar Farinetti che ha deciso di lanciare la "Settimana del Tiramisù" a Trieste per il prossimo marzo.

In realtà l'idea è arrivata dopo che i coniugi e scrittori Clara e Gigi Padovani hanno annunciato di aver individuato in due antichi dolci friulani, uno in provincia di Gorizia e l'altro in provincia di Udine, gli antenati del tiramisù. Una decisione non accolta di buon grado dai pasticceri veneti che da sempre rivendicano la paternità della ricetta originaria. Tra i primi a schierarsi contro l'iniziativa l’imprenditore del food di Treviso Tino Vettorello che ha deciso di ribattere con una sua ‘contro-settimana' del tiramisù.

"Abbiamo appreso della settimana del tiramisù che Oscar Farinetti ha lanciato con il suo Eataly a Trieste. E lo fa in maniera poco rispettosa del Veneto, facendo passare l’idea che il tiramisù è un dolce friulano. Nulla contro i friulani, che sono amici e vicini di casa e che hanno la fortuna di vivere in una bella terra come lo è il Veneto. Però, a Farinetti si richiede un po' di rispetto per la storia gastronomica dei veneti" ha spiegato Vettorello. "La storia del tiramisù è davvero gloriosa ed un ‘tesoro' che i trevigiani non sono disposti a farsi ‘scippare' tanto facilmente", ha aggiunto l'imprenditore trevigiano, concludendo: "All’iniziativa di Farinetti, possiamo rispondere con la “contro” Settimana del tiramisù veneto, che promuoverò quanto prima".