L'autostrada A10 è stata chiusa nel tratto tra Savona e Albisola in direzione Genova a causa del ribaltamento di un mezzo pesante che ha disperso il carico di oli e saponi su entrambe le carreggiate. Il materiale finito sull'asfalto ha gravemente compromesso la tenuta e la percorribilità in sicurezza del manto stradale della carreggiata in direzione Genova che dovrà di conseguenza essere pulito. L'incidente è avvenuto questa mattina, le operazioni di ripristino sono cominciate alle 13 e la riapertura è prevista nel tardo pomeriggio, salvo imprevisti. La coda ha raggiunto i 12 chilometri. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Savona, e questo ha saturato l'Aurelia. Verso Ponente, invece, sulla A10 si transita su una sola corsia e la coda è stata anche di 17 chilometri. Raggiungere Genova è stato poco semplice anche perché un altro incidente in A7 ha determinato la chiusura coinvolgendo il raccordo con la A10 per il capoluogo. La A7 è stata riaperta dopo le 14. La Regione ha attivato la Protezione civile per dare assistere gli automobilisti bloccati.

Non si ha ancora certezza di quando l'autostrada potrà essere riaperta: in un primo momento era prevista per le 18, ma i lavori starebbero ancora proseguendo. Autostrade per l'Italia ha diramato un appello a non mettersi in viaggio verso Savona anche per la congestione dell'Aurelia: "Si consiglia agli utenti che dovessero ancora mettersi in viaggio verso il nodo di Savona, da qualsiasi provenienza, di posticipare le partenze".