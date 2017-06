Pesanti disagi per chi questa mattina deve percorrere l'autostrada A1 Milano Napoli, una delle più importanti arterie del paese: un tratto tra i caselli di Firenze Impruneta e Incisa è stato chiuso al transito in direzione Roma a causa di un camion in fiamme lungo la corsia di marcia all'altezza del chilometro 306 dalle ore 7 e 25. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda in diminuzione ed il traffico scorre sulla corsia di sorpasso. In direzione opposta, verso Milano, si sono formate code tra Valdarno e Firenze sud con tempi di percorrenza di 50 minuti. A causare queste code – come riposta il sito di Autostrade per l'Italia – sono stati i curiosi che intendevano guardare l'autotreno in fiamme. Fortunatamente l'autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

Dopo l'uscita obbligatoria di Firenze Impruneta, dove al momento ci sono 8 chilometri di coda, si devono seguire le indicazioni per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco ed il personale di Autostrade per l'Italia ed i soccorsi meccanici. Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha diffuso la notizia su Facebook postando un video dove si vede da vicino il camion in fiamme, raccomandando la massima prudenza a tutti gli automobilisti.