in foto: Foto di repertorio

Dopo la giornata nera per l'A10 ieri con il tratto nel savonese nel caos per circa dieci ore a causa del ribaltamento di un Tir che ha perso il carico di saponi, oggi altri disagi si registrano sulla A26 a causa dell’incendio di un mezzo pesante. In direzione Alessandria si registrano al momento circa sei km di coda, tra Ovada e il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, è stato un tir che trasportava legname e mobili ma fortunatamente non si segnalano feriti. Illeso anche il conducente del camion. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Il tratto interessato chiuso per circa 30 minuti – Il mezzo pesante sta bruciando sulla corsia di emergenza tra lo stabilimento Saiwa e lo svincolo per la A7. Le fiamme sono alte e sulla zona si è levata una colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, personale di Autostrade e una pattuglia della polizia stradale di Ovada. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso per mezz'ora e poi riaperto su un'unica corsia.