Per due lunghi anni è riuscito tenere segregati in casa la compagna e i figli di 8 e 11 anni senza che nessuno se ne accorgesse dando l'allarme. È l'incredibile storia che arriva dalla Contea di Spotsylvania, una zona rurale nello Stato della Virginia, negli Stati Uniti, dove il 43enne Kariem Ali Muhammad Moore è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di sequestro di persona, violenza e lesioni gravi. L'intera vicenda è stata scoperta quasi per caso durante una ispezione sanitaria nell'abitazione.

Sentendo voci di altre persone in casa e approfittando di una porta rimasta insolitamente aperta, infatti, la madre 36enne e i due figli minorenni sono corsi fuori da uno scantinato lanciandosi tra le braccia degli ispettori che si sono trovati davanti a una scena inaspettata. Sul posto sono accorsi polizia e sanitari e la 36enne è stata portata subito in ospedale a causa delle sue precarie condizioni di salute. La donna ha spiegato che da due anni era tenuta segregata in casa insieme ai figli e cioè da quando l'uomo aveva stabilito che non potessero più uscire. I tre erano tenuti in una zona nascosta della casa tenuta sempre chiusa. Una condizione che ha portato la donna ad avere seri problemi di salute. L'uomo è finito in carcere mentre i figli sono stati presi in cura di servizi sociali