È stato selezionato dalla Santa Sede per "doti morali e capacità di controllo sulle situazioni più impegnative" e ora è indagato per le violenze fisiche e morali sulla moglie. Le pesanti accusano riguardano un militare della gendarmeria di Papa Francesco. La vittima, sua moglie, è invece una giornalista della emittente dei vescovi, Tv2000.

La donna ha denunciato l'inferno vissuto per anni accanto al gendarme pontificio, sposato nel 2015. Tre anni di percosse, minacce, maltrattamenti morali e fisici. Secondo il racconto della vittima la furia del marito scattava spesso per futili motivi, per banali contrasti della vita quotidiana e poteva durare per giorni. La rabbia dell'uomo si sfogava sulla moglie – alla quale una volta ha violentemente sbattuto la testa contro una libreria – ma anche su suppellettili e mobilio dell'appartamento in cui la coppia viveva, che venivano scagliati a terra o divelti.

"Sei una donna di m…." è uno degli insulti che le avrebbe urlato fuori di sé. Alle percosse si univano anche le minacce: "Ti fracasso il cranio" le avrebbe gridato una volta brandendo un martello. Secondo la denuncia, i primi anni la donna avrebbe subito in silenzio le violenze, dissimulandole all'esterno per proteggere suo marito e il proprio matrimonio. Lo scorso marzo, a cui risale l'ultimo episodio violento, in lei sarebbe scattata la molla della ribellione che l'ha portata dritta alla Procura di Roma. Alla denuncia, sono stati allegati referti medici che attestavano "trauma cranico e costole fratturate" davanti ai quali quali i magistrati competenti hanno chiesto l'arresto del gendarme, ma il gip si è opposto. La guardia vaticana è ora accusata di lesioni, maltrattamenti e violenze continuate. Oltre alle conseguenze penali, la vicenda avrà ripercussioni anche sulla carriera del militare di papa Bergoglio.