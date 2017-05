Il terrore nei confronti di quell’uomo che un tempo amava l’ha spinta a cambiare casa 10 volte, confidando l’indirizzo solo agli amici più stretti. L’ex marito, un imprenditore di 55 anni di Crespano del Grappa (Treviso) è accusato di stalking, ma ciò non è bastato a fermare la persecuzione e le minacce nei confronti della donna. E così qualche giorno fa, lei ha dovuto chiamare ancora i carabinieri e denunciarlo per l’ennesima volta. Al tribunale a Treviso si è tenuta l’udienza del processo nei confronti dell’uomo e il giudice ha disposto il trasferimento degli atti al pubblico ministero perché integri il capo d’imputazione con le nuove accuse e, soprattutto, chieda al gip una misura cautelare a tutela della vittima. Per il legale della donna, l’ex marito “deve essere fermato prima che compia l’irreparabile”.

Come scrive Il Corriere del Veneto, la coppia si era conosciuta in Colombia e lei per amore aveva deciso di trasferirsi in Italia. Per 15 anni la loro storia è andata a gonfie vele, ma le cose sono cambiate coi guai con la giustizia dell’uomo per la gestione della sua attività. Tre anni dopo, la separazione. Da lì, per la donna è tuttavia cominciato il vero calvario: l’imprenditore infatti non ha mai veramente accettato la scelta della moglie, iniziando a perseguitarla. Messaggi e telefonate (dai 10 ai 20 al giorno) che cambiavano tenore, passando dalle richieste di tornare insieme agli insulti più pesanti. E poi pedinamenti, blitz in casa della donna, quando lei era assente per danneggiare mobili e suppellettili con la vernice. Addirittura, sarebbe arrivato anche a staccare le utenze di gas e energia elettrica, solo per farle un dispetto. L’uomo avrebbe preso di mira anche gli amici della donna e il suo nuovo compagno. Uno degli episodi più drammatici è quello avvenuto nel gennaio 2014, quando l’avrebbe minacciata con un martello, gridandole “Ti ammazzo, schifosa, ti spacco”, per poi tirarle i capelli e spingerla contro l’auto.