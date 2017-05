Momenti di vera paura questa mattina all'alba a Thiene, comune veneto in provincia di Vicenza: i vigili del fuoco sono stato impegnati infatti in un intervento per spegnere un incendio in via della Pieve, sviluppatosi sul tetto di un'abitazione. I pompieri di Schio, Vicenza e i volontari di Thiene sono arrivati sul posto, intorno alle 6, con ben cinque automezzi, tra cui l’autoscala, e dodici operatori specializzati. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio, a quanto pare propagatosi dall’esterno, evitando l’estensione delle fiamme al tetto delle altre abitazioni. Da sottolineare che, anche tra gli abitanti del circondario, c’è stata molta paura che questo avvenisse, e solo il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato il pericolo. Le origini del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco di Schio. Le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio sono terminate in tarda mattina e fortunatamente – oltre ai danni certamente ingenti alla casa interessata direttamente dalle fiamme – nessuno ha riportato ustioni oppure sintomi da intossicazione causata dal fumo.