Un serpente di oltre 5 metri ha inghiottito un gatto domestico dopo essersi introdotto in una casa a Pathum Thani, Thailandia. Quindi si è accucciato sotto il lavandino della cucina per poter digerire tranquillamente gli oltre tre chilogrammi di peso della sua preda. A scoprirlo è stata la proprietaria dell’appartamento, oltre che dello stesso povero Bobo, questo il nome del povero micio. Saowarak Charoen, 59enne, ha capito quasi subito cosa era accaduto dopo aver visto l’animale con la pancia visibilmente gonfia e nessuna traccia dell’amato gatto. Ha quindi chiamato la polizia: sul posto sono arrivati due agenti, tre veterinari e un giornalista. I loro sforzi sono serviti a tirare fuori il gatto dallo stomaco dell’animale. Per Bobo era però già troppo tardi.

Saowarak, che possiede altri due gatti, ha detto di aver già seppellito Bobo nel giardino. L’uomo ha ricordato il momento in cui è entrato in casa e ha trovato il pitone. “Sono andato in cucina e ho notato che l'armadio sotto il lavandino era aperto. Si vedeva una coda e pensavo di trovarmi di fronte ad un piccolo serpente, quindi sono corso fuori e ho chiamato la polizia. Quando sono arrivati mi hanno detto che era enorme. Ero scioccato. Se penso a come è morto Bobo mi viene da piangere” ammette il 59enne. Gli ufficiali della fauna selvatica hanno portato via il pitone per poi liberarlo tra gli alberi.