Un pensionato è morto durante quella che avrebbe dovuto essere una "vacanza da sogno" a Phuket, in Thailandia. Roger Hussey, 71 enne australiano, stava facendo parapendio acquatico quando è avvenuto l’incidente nel quale ha perso la vita davanti a decine di persone in spiaggia. Alcuni di loro hanno anche filmati i drammatici momenti in cui l’anziano si innalza in volo col paracadute per poi precipitare da una altezza di oltre 30 metri. Hussey è stato portato all'ospedale di Patong, ma è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo.

Due persone (l’assistente che accompagnava l’uomo col parapendio, Rungroj Rakscheep, 38 anni e il capitano della barca Montien Chandeng, 45) sono state arrestate in relazione alla morte di Hussey, entrambi accusate di negligenza. I funzionari hanno affermato che il 71enne aveva "segni rossi sul suo corpo" molto probabilmente legati all’impatto con l'acqua dopo essere precipitato. Le autorità hanno comunque intenzione di effettuare un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il pensionato australiano era in vacanza a Phuket da 12 giorni insieme alla moglie tailandese, ha spiegato la polizia. "Pensiamo che abbia perso i sensi quando è caduto in mare ed è morto” ha detto il colonnello Suwisit Keereerak, che si sta occupando delle indagini. "I due operatori sono stati accusati di negligenza e stiamo controllando i loro documenti e le loro credenziali per gestire il parasail e la barca. Erano loro i responsabili del controllo delle attrezzature di sicurezza” ha aggiunto il militare.