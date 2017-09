Approfittavano che i genitori delle vittima erano costretti a lavorare di notte, così prelevavano con la forza la ragazza quattordicenne, la conducevano in un'altra casa, la drogavano e infine la violentavano. La storia è stata raccontata dalla stessa adolescente, il cui nome non è stato reso noto, che ha spigato che sono stati almeno 40 gli uomini che hanno abusato di lei in un periodo di otto mesi nel 2016. Il villaggio in cui si sarebbero svolti i fatti è Ban Koh Raed nella baia di Phang Nga nella Thailandia sud-occidentale, e conta circa 100 abitanti.

Le violenze, secondo quanto riportato da Nation Multimedia, si riferiscono a maggio dell'anno corso, quando appunto sarebbero cominciati gli stupri. I genitori erano impiegati come "chiclero", ossia raccoglitori della resina degli alberi da cui si ricava la gomma. Un impiego notturno, in virtù del quale, spiega la madre della quindicenne, "dovevamo lasciare da soli i nostri figli da soli a mezzanotte e all'alba". È in una di queste notti che un uomo è entrato in casa e avrebbe violentato la giovane. Nelle successive notti, tuttavia, gli aggressori sarebbero aumentati e la modalità cambiata, poiché la vittima avrebbe poi subito gli abusi in case diverse dalla propria e sotto l'effetto forzato di stupefacenti.

Yuttanakorn Juanjenkij, un funzionario governativo di Tambon Loryoong, ha spiegato che "i residenti locali sono pronti a collaborare", ma è forte il sospetto che diversi aggressori siano concittadini della vittima. Sebbene infatti la giovane, oggi quindicenne, abbia riferito che alcuni aggressori certamente non erano del suo villaggio, i legami certificati di diversi residenti con il principale accusato suggerirebbe un coinvolgimento importante di parte della popolazione locale. Una circostanza, questa, che ha portato la vittima e i genitori ad abbandonare il villaggio, nel quale – a seguito anche di minacce – si sono sentiti in pericolo di vita.