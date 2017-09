Un uomo italiano di 33 anni, Andrea Parmeggiani, di Molinella, in provincia di Bologna, è stato trovato morto, lo scorso 27 Settembre in Thailandia. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, le cui fonti escludono comunque che sia stata morte violenta. Per ora soltanto ipotesi sul decesso dell’uomo fra cui quella che sia stata colpito da un malore.

La morte di Parmeggiani risale al 27 settembre. Il giovane si trovava in Thailandia per una breve vacanza. Nel paese della Bassa era molto conosciuto. A dare per primi la notizia della morte del 33enne la macelleria-gastronomia di Molinella (Bologna) dove l'uomo lavorava. "Con grande dolore abbiamo appreso della scomparsa del nostro caro collega Andrea Parmeggiani – si legge nella pagina Facebook della ditta Golinelli 1975. – Lo ricordiamo forte, instancabile, disponibile e con un sorriso per tutti. Condoglianze ai suoi cari dalla famiglia Golinelli e da tutti i colleghi". Dario Mantovani, sindaco di Molinelli, racconta: "Sono stato avvertito ieri. È un ragazzo di 33 anni, quasi coetaneo, in paese tante persone lo conoscevano. Non ho avuto modo di parlare con i familiari: con i dovuti modi e i dovuti tempi mi metterò in contatto con loro".

L'ambasciata d'Italia a Bangkok si è da subito messa in contatto con i familiari della vittima per prestare loro ogni possibile assistenza. Le fonti della Farnesina specificano che i diplomatici, in stretto raccordo con la Farnesina, stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione e continueranno a tenersi in stretto contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima.