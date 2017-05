Gli Stati Uniti stanno pensando di mettere al bando laptop e altri dispositivi elettronici sofisticati su tutti i voli internazionali. È quanto riferito dal segretario alla Sicurezza nazionale, John Kelly, che in una intervista all'emittente a stelle e strisce Fox News ha parlato di questa misura come di una decisione necessaria per abbassare il rischio di attentati terroristici nell'aviazione in generale, non solo per il proprio Paese, basandosi su una minaccia reale. "Abbattere gli aerei in volo – ha sottolineato Kelly – è una vera e propria ossessione per i terroristi, in particolare per i veivoli americani e con cittadini americani a bordo".

Già da qualche giorno si parlava della possibilità di adottare questa misura di sicurezza anche per i voli provenienti e diretti soprattutto in Europa, dopo la stretta sui dispositivi elettronici da dieci aeroporti del Medio Oriente. Il divieto potrebbe così arrivare prima dell'estate, con effetti negativi in termini economici soprattutto per le compagnie americane e con pesanti ripercussioni soprattutto sulla redditizia business class, impedendo di lavorare ai passeggeri che viaggiano proprio per affari. Il timore è che se il tempo in volo divenisse improduttivo, il numero dei manager che viaggiano potrebbe calare.