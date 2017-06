I fatti della Manchester Arena e la psicosi attentato che ha generato il caos (e oltre 1.500 feriti) a Torino, hanno portato all’attivazione di imponenti misure di sicurezza per due tra i concerti più attesi dell’estate: quello dei Guns N'Roses a Imola sabato prossimo, 10 giugno e soprattutto il ‘Modena Park‘ di Vasco Rossi, che sabato primo luglio richiamerà 220 mila persone nella città emiliana. Ma i provvedimenti straordinari saranno estesi anche ai due spettacoli dei Wind Music Award di Verona.

Sabato 1° luglio, Modena sarà dunque super-blindata con forti limitazioni soprattutto nell'area a ridosso del parco, divisa in due cerchi: la zona blu e la zona rossa. In azione anche 55 telecamere con riconoscimento facciale a 1 km che vigileranno 24 ore su 24 e 5500 addetti alla sicurezza già turnizzati da fine maggio al 1 luglio, quando saranno in 1200 dislocati nei punti nevralgici. Qualsiasi mezzo di trasporto saranno tenuto a debita distanza dal palco e i fan accederanno solo col biglietto a una prima area, dove poi saranno sottoposti a controlli con perquisizioni e l'utilizzo di strumentazione elettronica per evitare l'ingresso con oggetti vietati (il cui elenco sarà molto lungo). Il Modena Park ha organizzato un maxi piano di evacuazione dell'area, tarato sulle 300 mila persone e non, dunque, sulle ‘sole’ 220 mila previste.

E a meno 4 giorni dal concerto dei Guns N’Roses di Imola, il prefetto di Bologna, Matteo Piantedosi, ha confermato l'impegno per la sicurezza: "Cercheremo di prevenire tutto il prevedibile in momenti dove il terrorismo o la paura che un stupido gesto può generare, come è accaduto a Torino, possano avere drammatiche conseguenze per i cittadini". -Non ci saranno "misure ulteriori rispetto a quanto prevedono i piani nazionali in materia di sicurezza", anche se "si terrà ovviamente conto delle caratteristiche specifiche dell'autodromo". Gli eventi delle ultime settimane, sottolinea il prefetto, "non modificano lo scenario che già avevamo immaginato, anche perché sia per il concerto, sia per il G7 ambiente di Bologna, avevamo già predisposto le misure di sicurezza più alte possibili” ha spiegato Piantedosi.