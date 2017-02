Sul suo computer e sul suo smartphone sono stati trovati post inneggianti gli attentati terroristici che esaltavano ad esempio gli attentati di Parigi e foto che lo ritraevano mentre imbracciava un fucile mitragliatore e lui stesso aveva condiviso online immagini e video di azioni terroristiche del Daesh e scene di esecuzione di prigionieri, con commenti nei quali diceva che il vero terrorismo è quello dei governi occidentali. Per questo a un cittadino italiano di trentacinque anni originario dell’Albania e residente in un comune del sudest di Bari è stata notificata la sorveglianza speciale d'urgenza per due anni per terrorismo. L'uomo, un operaio, ha accettato la proposta di un recupero socio-spirituale. Gli è stato proposto un percorso di recupero di “de-radicalizzazione” attraverso il coinvolgimento di un'idonea guida religiosa, da individuare con l'ausilio di referenti qualificati dell'associazionismo islamico istituzionalizzato della provincia di Bari. L’uomo avrà l'obbligo di soggiorno nel suo Comune di residenza, senza possibilità di espatrio.

Le indagini della Digos della Questura di Bari – L'indagine supportata anche da operazioni di natura tecnica della Digos della questura di Bari, coordinate dal sostituto procuratore Isabella Ginefra, hanno messo in evidenza elementi ritenuti significativi sotto il profilo della configurabilità di sintomatologie di elevata pericolosità sociale in termini di commissione di atti di terrorismo. Tra il materiale analizzato e ritrovato in possesso del trentacinquenne c’era anche la condivisione in rete di un video inneggiante alla conquista islamica dello Stato italiano; la condivisione dell'intervista del fondamentalista islamico inglese Anjem Choudary, in cui quest'ultimo minaccia lo Stato italiano annunciando che i combattenti dell’Isis conquisteranno Roma per affermarvi la Sharia.