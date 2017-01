Un giovane di ventinove anni è stato arrestato a Tolosa, in Francia, con l'accusa di “associazione a delinquere in relazione a un'impresa terroristica criminale” e per “apologia di terrorismo”. L'uomo, secondo quanto si legge sui media internazionali, era già noto ai servizi di intelligence per i suoi presunti legami con il fondamentalismo islamico. L’uomo finito in manette si sarebbe “rallegrato” su Facebook in seguito alla strage di Berlino sui mercatini di Natale e, secondo fonti giudiziarie, “alcuni messaggi hanno fatto temere un passaggio all'azione imminente”. Secondo queste fonti, il giovane sarebbe stato insomma pronto a compiere un attentato. Le operazioni di prevenzione anti-terrorismo in Francia avevano portato avevano portato già ad alcuni arresti in città nei giorni scorsi.

Hollande: “Lotta all'Isis in Iraq previene terrorismo da noi”.

“Combattere il terrorismo qui in Iraq serve a evitare atti di terrorismo sul nostro suolo” in Francia, ha intanto dichiarato il presidente francese Francois Hollande, parlando nel corso della sua visita alla base dove si trovano le truppe di elite delle unità antiterrorismo francesi vicino Baghdad. È la prima visita di un leader occidentale da quando è stata creata la coalizione internazione anti-Isis. “L'obiettivo è la riconquista di Mosul. Per raggiungerlo nelle prossime settimane dovete formare, sostenere e accompagnare le forze irachene e dare loro i migliori consigli”, ha aggiunto Hollande parlando della lotta al terrorismo. Nel quadro della coalizione internazionale anti-Isis la Francia partecipa con circa 500 soldati. Accompagnato dal ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian, Hollande nel pomeriggio sarà anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono dispiegate le forze francesi che assistono i peshmerga curdi nella battaglia contro l'Isis a Mosul.