Un blitz antiterrorismo fatto scattare dalla polizia nelle scorse ore in diverse province italiane ha portato al fermo di un foreign fighter legato all'Isis e all'espulsione di altri due uomini e una donna accusati di fare proselitismo per l'estremismo islamico. L'operazione, avvenuta durante la notte tra venerdì e sabato e coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Bari competente per le indagini sull'Antiterrorismo, in particolare ha fatto scattare le manette per un 38enne di origini cecene residente nel capoluogo pugliese.

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe fatto parte del commando di jihadisti aderenti al gruppo terroristico "Emirato del Caucaso" autore del sanguinoso assalto alla "Casa della Stampa" di Grozny, la capitale della Cecenia, la notte tra il 3 e il 4 dicembre del 2014, in cui morirono 19 persone. Il 38enne, sempre secondo le indagini, inoltre avrebbe combattuto tra le file dell'Isis in Siria tra il 2014 e il 2015 prima di approdare in Italia.

All'uomo si è arrivato su segnalazione dei servizi segreti Aisi durante una indagine sui foreign fighters ceceni dell'Isis in transito in Italia ed in collegamento con i terroristi negli altri paesi europei. Le indagini, condotte dagli uomini della Digos da quelli del Gico della Guardia di Finanza relativamente al finanziamento del terrorismo, infatti si sono avvalse anche della collaborazione delle autorità belghe in quanto il ceceno era inserito in una rete di reclutatori e combattenti dell'Isis attivi proprio in Belgio.

Nell'ambito del stessa inchiesta gli inquirenti hanno identificato anche due fratelli albanesi di 26 e 23 anni, residenti a Potenza, e una donna russa di 49 anni che viveva a Napoli, che sarebbero stati indottrinati all'estremismo islamico proprio dal 38enne ceceno e per questo espulsi per motivi di sicurezza nazionale. Nel caso della donna addirittura si parla di attività di istigazione al martirio per convincerla a compiere attacchi suicidi con l'esplosivo. Per questo nei confronti del ceceno il gip del tribunale di Foggia ha disposto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione a commettere delitti.