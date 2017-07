Le forze di sicurezza egiziane hanno arrestato un uomo che avrebbe pugnalato sei turiste mentre si trovava in una spiaggia di un hotel nella città di Hurghada, nel Mar Rosso. Almeno due sarebbero rimaste uccise, stando alle forze di sicurezza citate da Reuters. La notizia è stata riportata direttamente dal Ministero degli Interni, ma per adesso non ci sono molti dettagli sulla vicenda. Secondo fonti locali, i feriti sarebbero cittadini ucraini. AFP scrive che il presunto assalitore è stato subito fermato ed è attualmente sotto interrogatorio.

Secondo quanto rivelato dalle forze ministeriali, l'aggressore sarebbe arrivato sul luogo dell'aggressione a nuoto da una vicina spiaggia pubblico. I turisti sopravvissuti sono stati ricoverati in ospedale.

Hurghada si estende per 40 km sulla costa del Mar Rosso ed è rinomata per le immersioni subacquee. Tra le mete più gettonate dai turisti che scelgono l'Egitto soprattutto per i numerosi resort, ristoranti, bar e discoteche.