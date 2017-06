Momenti di terrore stamani in via Baracchini alla Partaccia, a Marina di Massa: stando a una prima ricostruzione dei fatti (ancora in corso di definizione) un uomo, di circa 40 anni, armato di machete ha aggredito tre giovani, con i quali è imparentato, ferendoli in una zona sul lungomare dove si trovano anche alcuni camping. Sembra che avesse avuto già degli screzi coi tre parenti, ma stamattina, martedì 27, la situazione è degenerata dopo che il presunto aggressore avrebbe inveito contro di loro per un danno che sarebbe stato causato alla sua vettura: sembra che qualcuno gli avesse rigato la macchina.

L’uomo si è così armato di machete e li ha aggrediti. Uno, colpito con l'arma, ha una ferita al capo per un fendente. Gli altri due hanno riportato graffi e contusioni. Nessuno comunque è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri che hanno individuato l'aggressore in spiaggia e lo hanno inseguito, bloccato e arrestato. Le forze dell’ordine hanno quindi perquisito la sua abitazione. Addosso in uno zaino aveva tre coltelli a serramanico.