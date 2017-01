Non ce l’ha fatta l’uomo che, dal giorno del terremoto, risultava disperso a Ortolano, una frazione di Campotosto (L’Aquila). Enrico De Dominicis, 73 anni, è stato ritrovato senza vita dagli uomini della Guardia di Finanza che da giorni stanno lavorando nella zona. L’uomo era stato travolto da una slavina a seguito delle scosse di terremoto che hanno nuovamente colpito il Centro-Italia. Il corpo del settantatreenne, localizzato dal soccorso alpino della Guardia di Finanza e recuperato dai Vigili del Fuoco, è ora in un elicottero diretto all'ospedale di L'Aquila. “Abbiamo raggiunto Campotosto alle prime luci del mattino e abbiamo iniziato le ricerche”, ha spiegato il funzionario dei Vigili del Fuoco Enzo Albanese.

La vittima era stata travolta da una slavina insieme al fratello – De Dominicis, pensionato Enel, aveva lavorato in passato alla centrale idroelettrica di Provvidenza, a pochi chilometri da Campotosto. Viveva insieme al fratello e all'arrivo della slavina stavano entrambi uscendo di casa dopo aver avvertito una scossa di terremoto. Il fratello Giocondo si è salvato mentre lui è stato investito in pieno. L’uomo, testimone diretto dei fatti, ha guidato le ricerche dei soccorritori ma per il fratello non c’è stato nulla da fare.