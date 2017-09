Sciame sismico nel Nord Italia. Tre scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.6 della scala Richter, sono state avvertite nella provincia di Belluno. La scossa più forte è stata registrata alle 14.22 con epicentro a Voltago Agordino. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione locale, essendo l'ipocentro a soli 9 chilometri di profondità, e in tanti sono scesi in strada per lo spavento. Pochi minuti dopo, alle 14.26, un’altra scossa di magnitudo 2.6 e, ancora, alle 14.30 un terremoto nella stessa zona ha raggiunto magnitudo 3.1 e profondità di 10 chilometri.

Evacuata fabbrica Luxottica – Non si segnalano al momento danni a cose e persone ma, come riportano i quotidiani locali, quando la terra ha iniziato a tremare è scattata la procedura di evacuazione anche nella fabbrica di Luxottica ad Agordo. I vigili del fuoco sono intervenuti per un sopralluogo nello stabilimento e i dipendenti sono rientrati dopo gli accertamenti necessari. Le scosse di terremoto sono state avvertite anche in Cadore e in Valbelluna e numerose sono state le telefonate arrivate alla sala operativa del 115.