Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita alle 20 in punto di domenica sera in diverse zone del Nord Italia. Il terremoto, stando ai dati riportati dall’Ingv, ha avuto epicentro a Morfasso, in provincia di Piacenza, ed è stato localizzato a una profondità di dieci chilometri. Morfasso, Gropparello e Bettola sono i Comuni – tutti in provincia di Piacenza – più vicini all'epicentro. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco ma al momento non si segnalano danni.

La scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione – La scossa è stata avvertita chiaramente in diverse zone anche distanti dall’epicentro. Segnalazioni arrivano da gran parte dell’Emilia, dalla Liguria orientale, l’alta Toscana e anche la Lombardia meridionale.