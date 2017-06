Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, ad una profondità di dieci chilometri, è stata registrata alle 15.25 dall'Ingv nel Parmense, con epicentro a Bedonia. Tornolo e Compiano le altre città più vicine. La scossa di 3.5 era stata preceduta nella stessa zona da un'altra di magnitudo 2.3 alle 7.35 di questa mattina ed è stata seguita da due scosse (2.3 e 2.4) alle 15.28 e alle 16.13. La scossa principale + stata avvertita distintamente dalla popolazione, ma non sono segnalati danni.

L'Italia continua dunque ad essere interessata da attività sismica. Proprio ieri mattina una nuova scossa è stata registrata al confine tra le Marche e l’Umbria, a una manciata di chilometri di distanza dal luogo dell'epicentro del terremoto del 24 agosto del 2016, quello che ha distrutto Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto causando quasi 300 morti. La scossa, di magnitudo 3.6 e con una profondità di 10 chilometri, è stata registrata tra i comuni di Arquata del Tronto e Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. In un raggio di una ventina di chilometri dall’epicentro si trovano altri comuni pesantemente colpiti dai terremoti del 2016, come ad esempio Norcia, Castelsantangelo sul Nera, Accumoli, Ussita, Preci, Visso e Amatrice. La scossa di ieri è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, ormai abituata a uno sciame sismico che dura da oltre nove mesi e che sembra non voler finire.