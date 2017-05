Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nella zona di Norcia, in provincia di Perugia, la stessa già colpita pesantemente dal sisma del 26 ottobre scorso. L’ultima scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione ma al momento non risultano danni a cose o persone. L'epicentro del terremoto, avvenuto alle 9.57 secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è compreso tra i comuni di Norcia, Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e Accumoli (Rieti). L'ipocentro è stato rilevato a una profondità di 10 chilometri.

In salvo dopo il terremoto l'archivio storico di Norcia – Intanto, mentre la terra continua a tremare nelle zone del Centro-Italia devastate lo scorso anno, da Norcia arriva la notizia che l’archivio storico è in salvo. Si sta infatti completando il trasferimento all'Archivio di Stato di Spoleto dei documenti, ancora presenti nel complesso di San Francesco, danneggiato dal terremoto del 2016. Le operazioni sono affidate ai vigili del fuoco di Terni e Pavia, con la collaborazione dei funzionari della Soprintendenza archivistica di Umbria e Marche, dei carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio di Perugia e della Protezione civile di Foligno. L'intera documentazione salvata sarà ora catalogata e, se necessario, restaurata, per essere poi messa a disposizione della collettività per la consultazione.