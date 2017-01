Ha deciso di offrire la cena nel suo ristorante ad un’intera squadra di Vigili del Fuoco appena rientrata da un intervento nell’area di Teramo per il terremoto e le nevicate che hanno colpito il Centro Italia negli scorsi giorni. E’ successo mercoledì scorso nel ristorante La Campaza sulla Statale Adriatica tra Ravenna e Savio. “Non era nostra intenzione fare notizia. L’episodio ha avuto parecchia risonanza per via dei clienti che erano in sala, che quando si sono resi conto della situazione hanno approvato il nostro gesto. Credo che queste cose vadano fatte con il cuore, e non penso sia giusto sfruttarle per farsi pubblicità” riferisce Gilles Donzellini, uno dei titolari del ristorante, a ‘Ravenna Today’. I pompieri avrebbero voluto far rimborsare quanto consumato dal Corpo, ma il ristoratore non ha voluto sentire ragioni. Il suo gesto di generosità è diventato ovviamente virale, grazie anche alla foto scattata dallo stesso titolare de La Campaza in cui si vedono i vigili del fuoco e in cui compare a che la mamma di Donzellini, che lavora alla cassa. “Abbiamo preferito omaggiarli offrendogli la cena per ringraziarli dell’immenso lavoro che svolgono e in segno di riconoscenza e loro sono rimasti molto colpiti” conclude Donzellini.