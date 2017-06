Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica alle 3 e 37 della scorsa notte sull'Appennino bolognese. L'epicentro è localizzato, a una profondità di 24 chilometri, fra Castel del Rio (Bologna), Casola Valsenio (Ravenna) e Palazzuolo sul Senio (Firenze). Verifiche sono in corso, al momento non si registrano danni a persone o cose. Seppur non violentissima, la scossa è stata avvertita da una parte della popolazione tra Bologna e Imola.

La scorsa settimana un falso allarme terremoto in provincia di Macerata.

La scorsa settimana aveva suscitato scalpore un falso allarme diramato dall'Ingv, che aveva diffuso la notizia di una scossa di magnitudo 5.1 con epicentro a Pieve Torina, in provincia di Macerata, borgo dei Monti Sibillini già gravemente danneggiato dai terremoti del 2016 e da quello del gennaio 2017. In realtà si era trattato solo di un errore, come i affrettarono a far sapere i tecnici dell'Istituto Nazionale di Geofisica: "Alle 5:17, ora italiana, di questa mattina (15 giugno 2017) è avvenuto un evento sismico di Ml 1.6 con epicentro nei pressi di Pieve Torina (MC). A causa di un problema tecnico è stata erroneamente associata a tale evento una magnitudo Mb 5.1 di un terremoto avvenuto nelle Filippine, con pubblicazione sulla lista terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il problema è stato prontamente corretto".