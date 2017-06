Non smette di tremare la terra nelle regioni del Centro-Italia già pesantemente colpite dai terremoti dello scorso anno. Una nuova scossa è stata registrata questa notte. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di terremoto è stata registrata alle 2.21 di questa notte al confine tra le Marche e l’Umbria. Di magnitudo 3.6 e con una profondità di 10 chilometri, i comuni più vicini all'epicentro sono quelli di Arquata del Tronto e Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. Entro i venti chilometri dall’epicentro anche altri comuni pesantemente colpiti dai terremoti del 2016, come ad esempio Norcia, Castelsantangelo sul Nera, Accumoli, Ussita, Preci, Visso e Amatrice. La scossa di questa notte, stando anche a quanto si legge sui social, è stata avvertita dalla popolazione vicino all’epicentro. Al momento, comunque, non vengono segnalati danni a cose e persone.

Le precedenti scosse – Prima della scossa di maggiore intensità delle 2.21 c’erano stati altri eventi sismici nella stessa zona al confine tra Marche e Umbria. Sempre con epicentro nella zona di Arquata del Tronto, l’Ingv ha segnalato una scossa alle 20.15 del primo giugno di magnitudo 2.7 e profondità di 11 chilometri. Della stessa intensità un’altra scossa, avvenuta ancora ad Arquata del Tronto nella giornata di ieri, registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.