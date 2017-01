Una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 è stata registrata alle 4:36 in provincia di Perugia. L'epicentro, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stato localizzato a nord di Spoleto a una profondità di 8 chilometri, non distante dalla zona del forte terremoto che nel 2016 ha colpito il Centro-Italia. I Comuni più vicini all’epicentro sono Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto, Trevi e Vallo di Nera. Quella delle 4.36 è la scossa più forte registrata in Italia nel nuovo anno, ma non è l’unica della notte. Almeno altri otto eventi sismici sono stati registrati dalla mezzanotte nelle aree del Centro-Italia.

Al momento non si registrano danni – La scossa di magnitudo 4.1 è stata chiaramente avvertita in un'ampia fascia dell'Italia Centrale che comprende Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche. Sui social si registrano segnalazioni di cittadini che hanno avvertito il sisma a Foligno, Terni, Perugia, Assisi, Deruta, fino ad alcune zone di Ancona, Rieti e Teramo. In alcune località la gente è scesa in strada nonostante le temperature particolarmente rigide della notte ma in ogni caso, al momento, non si registrano danni a cose e persone.