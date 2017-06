Una scossa di terremoto, di magnitudo 5.0 e appena quattro chilometri di profondità, è stata registrata dall'Ingv nel mar Ionio alle 12.17. L'epicentro è stato rilevato al largo di Cefalonia, sul versante greco del mare che bagna anche Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nel comune greco di Lixourion, a 293 km di distanza dalla capitale Atene. Il terremoto è stato ben avvertito per alcuni secondi sull’isola, in particolare nella città di Argostolion. Tremori deboli anche sull’isola di Lefkada. Non ci sono danni a cose o persone.

Due settimane fa un grave terremoto aveva provocato gravi danni nell’Egeo nord-orientale. Una donna era rimasta uccisa e almeno dieci ferite sull'isola greca di Lesbo, a seguito di una scossa di magnitudo 6.2 con epicentro nel mar Egeo. La scossa era stata sentita anche sulla vicina costa della Turchia.