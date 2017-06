in foto: Localizzazione del terremoto da parte dell'Ingv.

La scossa non è forte, ma basta a mettere tanta paura in quella parte dell'Italia che non trova pace. Intorno alle 10.30 un terremoto di magnitudo 3.5 ha scosso la terra nelle Marche. L'epicentro è stato localizzato dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, precisamente ad otto chilometri di profondità nel comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), a cinque chilometri da Visso, sei da Ussita e sette da Preci. Di lieve entità le scosse che nella provincia dell'Aquila hanno preceduto e seguito questa di Macerata, sempre nella giornata odierna: alle 8.35 a Campotosto, magnitudo 2.3, e a Montereale alle 11.50 di magnitudo 2.1. Risale ad appena due giorni fa una scossa di magnitudo 2.9 registrata a Serrapetrona, mentre il sisma più rilevante degli ultimi giorni risale al 9 giugno a L'Aquila di magnitudo 3.9.

Il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci, osserva che questa scossa conferma "che questo terremoto non accenna a finire. Il sisma continua, e i problemi sono tutti lì sul tappeto". A proposito delle criticità della ricostruzione, il primo cittadino, di ritorno dal Friuli dove si è recato per studiare come sono state rimessi in piedi i comuni di Gemona e Venzone dopo il sisma del 1976, parla di "errore clamoroso" il voler ricostruire "i 131 comuni del cratere sismico allo stesso modo, con identiche procedure per lo sgombero delle macerie, gli appalti per l’urbanizzazione delle aree destinate alle casette".