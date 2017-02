Trema ancora la terra in Centro Italia. Ancora una volta nella notte: una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata infatti registrata alle 4:13 nel nordovest della provincia dell'Aquila. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione anche nelle Marche e nel Lazio. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’ipocentro del terremoto è stato 11 km di profondità ed epicentro 3 km da Montereale e 14 da Amatrice (Rieti), epicentro del sisma del 24 agosto 2016. Alle 3:57 una scossa di magnitudo 2.5 era stata registrata invece a 3 km da Montecavallo, in provincia di Macerata, ormai protagonista di uno sciame sismico che ha registrato diversi fenomeni in poche ore ma tutti di scarsa entità. Nella serata di domenica, anche ad Ascoli Piceno è stata segnalata una scossa di magnitudo 2.8. Per nessuno di questi eventi non si hanno al momento segnalazioni nuovi danni a cose e persone.

Intanto ieri sono state consegnate le prime 18 casette di legno a San Pellegrino di Norcia. Si tratta delle prime abitazioni completate in tutta la zona del Centro Italia colpita dal terremoto. E’ stato direttamente il sindaco Nicola Alemanno a consegnare le chiavi degli alloggi alle famiglie aventi diritto a seguito della scossa del 24 agosto scorso. Grande emozione da parte dei residenti assegnatari. “Questo è il risultato dello sforzo di cinque mesi difficili, ma è anche la risposta migliore che lo Stato potesse dare, oggi possiamo dire che le istituzioni qui hanno lavorato come meglio non si potesse, nonostante le tante difficoltà” ha detto il sindaco Alemanno.