Due scosse di terremoto di magnitudo pari e superiore a 3 hanno fatto tremare la terra in Sicilia nelle scorse ore, entrambe in provincia di Messina. Il primo evento sismico, il più importante e pari a magnitudo 3.4 della scala Richter, è stato registrato dai sismografi dell'Ingv sulla terraferma alle ore 22:20 di martedì con epicentro tra i piccoli comuni di Longi e Frazzanò, ma non distante da numerosi altri centri del Messinese. Sono ben 14 infatti i comuni entro i dieci chilometri dall'epicentro del fenomeno che ha avuto ipocentro invece ad una profondità di circa 6 km.

La seconda scossa di terremoto invece si è verificata in mare poco più tardi, alle ore 23:50. Come segnala sempre l'istituto italiano di geofisica e vulcanologia, in questo caso l'epicentro è stato registrato al largo delle Isole Eolie ad una profondità di circa 14 chilometri. Nessun comune dunque entro i 10 km dall'epicentro visto che il centro abitato più vicino è Leni (isola di Salina) a circa 13 chilometri a nord est. Fortunatamente in nessuno dei due casi si registrano danni a persone o cose.