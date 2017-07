Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia nelle scorse ore. Il sisma con magnitudo pari a 4,2 gradi della scala Richter è stato registrato nella notte tra venerdì e sabato alle ore 4.13. Come hanno rilevato i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del terremoto è stato registrato in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, ma al confine con le altre regioni circostanti come il Lazio , la stessa zona già pesantemente colpita dalle scosse dei mesi scorsi.

Sia nell'Aquilano sia nelle province di Rieti e Teramo la popolazione si è riversata nelle strade impaurita e in molti hanno trascorso la notte fuori dalle abitazioni ancora rimaste in piedi per paura di nuove scosse e crolli. La scossa è stata chiaramente sentita anche nei campi allestiti per i terremotati già colpiti dai precedenti terremoti e persino a Roma.

Secondo i rilevamenti dell'Ingv, la città più vicina all'epicentro è stata Campotosto, in provincia dell'Aquila, ma nel raggio di dieci chilometri anche le città di Capitignano e Montereale, sempre in Abruzzo, e quella di amatrice in provincia di Rieti. Nel raggio di quindici chilometri diverse città in provincia di Teramo. La scossa, che ha avuto ipocentro a 14 km di profondità, è stata poi seguita da un nuovo sciame sismico durato oltre mezz'ora con scosse a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, tutte però inferiori a magnitudo tre.

Fortunatamente, nonostante lo spavento, al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose causate dal terremoto nel Centro Italia di questa notte. Lo ha confermato anche la Protezione civile che si è subito attivata sul campo. La Sala situazione Italia del Dipartimento di Protezione civile infatti si è messa subito in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di Protezione civile per le verifiche del caso.