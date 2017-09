Una serie di scosse di terremoto sono state distintamente avvertite nelle scorse ore nella provincia dell'Aquila facendo tornare subito alla mente il disastroso sisma in Abruzzo. La scossa più potente è stata registrata nella prima mattinata di martedì con epicentro nei pressi del comune di Campotosto. Secondo i rilievi dei sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , il terremoto è stato registrato questa mattina alle 6.34 e ha avuto una magnitudo pari a 3.7 gradi della scala Richter (rivista dal precedente 3.9).

L'evento sismico è stato localizzato ad una profondità di circa 13 chilometri. Quattro i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro, Oltre a Campotosto anche Capitignano e Montereale, in Abruzzo, e Amatrice nel Lazio, in provincia di Rieti. La scossa però è stata avvertita distintamente dalla popolazione fino all'immediata periferia ovest dell'Aquila 3 ad Ascoli Piceno anche se al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

La zona colpita è stata teatro nelle scorse ore di diversi movimenti tellurici. La scossa più intensa prima di quella di martedì mattina è stata registrata alle 20.54 di lunedì con magnitudo 3.3, a 14 chilometri di profondità e con epicentro a 4 km da Campotosto. Almeno altre quattro infine le scosse di terremoto sopra magnitudo 2 nella stessa zona in poche ore. "Ci sono state altre tre scosse ravvicinate, una di 3,3, le altre sotto i 3, che ci hanno impaurito molto. Ma non ci sono stati danni", ha commentato sindaco di Campotosto, Luigi Cannavicci.