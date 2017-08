Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questa mattina alle 6,33 al largo delle coste abruzzesi. Secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro a oltre 20 chilometri dalla terra ferma, davanti alla costa di Vasto, nella provincia di Chieti. Secondo i primi riscontri il sisma di questa mattina è stato avvertito lungo i litorali adriatici tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, in particolar modo sulle coste molisane e nelle isole Tremiti in questo periodo piene di turisti. Altre segnalazioni sono arrivate da Vasto, Termoli, Ortona e Pescara. In ogni caso non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Si avvicina il primo anniversario del devastante terremoto del 24 agosto – Intanto, a quasi un anno dal devastante terremoto del 24 agosto 2016, nelle regioni del Centro-Italia e in particolare nei comuni di Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio si continua a lavorare alla ricostruzione. Dalla scossa che ha provocato la morte di 299 persone sono stati oltre 74mila, 210 al giorno, i terremoti, gli eventi sismici registrati dall'Ingv nell'area dell'Appennino centrale. Si tratta della più importante sequenza sismica in Italia dal 1980.