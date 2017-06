Un terremoto di magnitudo 6.9 ha scosso il Guatemala. Lo ha comunicato l'Usgs, l'istituto geofisico Usa precisando che l'epicentro è stato localizzato ad otto chilometri a sud ovest di Tajumulco, dove si trova un grande vulcano spento di circa 4mila metri di altezza, nei pressi della frontiera con il Messico. L'ipocentro è stato comunque fissato a ben 111 km di profondità e ciò ha permesso all’enorme energia sprigionata dal sisma di essere in parte dissipata prima di giungere in superficie.

Secondo l'Istituto Nazionale di Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Idrologia del Guatemala (INSIVUMEHGT), il sisma si è verificato alle 01.29 ora locale (09.29 in Italia), con un'intensità di 5 gradi sulla scala Mercalli e magnitudo stimata a 6,6 in della scala Richter.

L'epicentro è stato localizzato nel dipartimento di San Marcos a circa 156,3 chilometri dalla capitale del paese centroamericano. Il Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, tramite i social network ha chiesto alla popolazione attraverso di "mantenere la calma" e "essere attenti a possibili scosse di assestamento".

Il sisma è stato fortemente distintamente in un raggio di oltre 1400 km, includendo non solo l’intero Guatemala ma anche Paesi limitrofi come Belize, Honduras, Nicaragua e tutto il Messico centro-meridionale. Al momento non risulterebbero vittime o danni gravi ad edifici e molto probabilmente le conseguenze, anche nell’area epicentrale, non dovrebbero essere gravi. Questo proprio grazie all’ipocentro del sisma molto profondo.

Il Guatemala, quarto paese al mondo a rischio pericoli natural, è una nazione altamente sismica. Lo scorso anno è stato ricordato il 40° anniversario del terremoto nel 1976 uccise 23mila persone, causando danni in quasi un terzo del suo territorio.