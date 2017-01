Una tremenda scossa di terremoto ha fatto tremare nelle scorse ore gli abitanti delle Isole Fiji, nell'Oceano Pacifico, facendo scattare un'allerta tsunami in tutta l'area durata per alcune ore. L'intensità della scossa inizialmente valutata come di magnitudo 7.2, è stata poi rivista e abbassata a magnitudo 6.9 della scala Richter. Secondo i dati diffusi dall'istituto di Geofisica statunitense Usgs, l'epicentro del fenomeno sismico si trova in mare a sud-ovest delle Fiji e a circa 200 km dalla località di Nadi, sull'isola principale delle Fiji. L'ipocentro invece è stato localizzato a circa 17 chilometri di profondità.

Il terremoto avvenuto alle 10.52 del mattino del 4 gennaio, ora locale, come detto ha innescato un allarme tsunami da parte del Pacific Tsunami Warning Center sia per le Fiji che per le diverse isole della zona sud-occidentale dell'oceano nel raggio di qualche centinaio di chilometri dall'epicentro. I cittadini sono stati fatti evacuare dalle zone costiere che per ore sono state interdette a tutti. Dopo ore di apprensione infine l'allarme fortunatamente è rientrato e non sono stato segnalati danni a persone o cose.