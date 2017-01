La terra continua a tremare nelle regioni del Centro-Italia. Alle 17.14 una scossa di terremoto è stata registrata dalla rete Ingv nel rietino, in una zona a due chilometri da Amatrice, pesantemente colpita dal sisma di agosto. La scossa, stando ai dati forniti dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata di magnitudo 3.5 ed è stata registrata a una profondità di 9 chilometri. L'epicentro è stato localizzato a 9 chilometri da Campotosto (L'Aquila), 10 chilometri da Accumoli (Rieti), 12 chilometri da Capitignano (L'Aquila), Montereale (L'Aquila) e Cittareale (Rieti).

Nella stessa zona, poco dopo le 15, era stata registrata un’altra scossa più leggera, di magnitudo 2.5 e profondità di 9 chilometri.

Sono ancora tante le difficoltà per le popolazioni colpite nei mesi scorsi dal sisma, compresi per quanti hanno vissuto il recente terremoto del 18 gennaio. A Montereale, paese epicentro dell’ultimo sisma che ha scosso il Centro-Italia, è morto un uomo di 52 anni, Bruno Anzuini, che dal giorno del terremoto dormiva in una roulotte parcheggiata nei pressi della sua abitazione. Ieri notte la temperatura è scesa a -17 gradi nella frazione di Ville di Fano, a 10 km da Montereale. L'uomo ha avuto un malore, ha chiamato la guardia medica che ha inviato un'ambulanza a recuperarlo ma è morto poco dopo.