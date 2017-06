La terra continua a tremare nel Centro-Italia, nelle zone più colpite dal devastante sisma del 2016. Diverse scosse – una ha sfiorato la magnitudo 4 – sono state avvertite nella provincia di Rieti, nei pressi di Amatrice, e un altro terremoto è stato segnalato nella notte anche nell’Aretino. Il terremoto di magnitudo più elevata – di 3.9 – è stato avvertito alle 2.25 di questa notte. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 chilometri di profondità mentre l'epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Cittareale (Rieti), 12 da Montereale (L'Aquila), 18 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 19 da Cascia (Perugia). Prima c’erano state già altre scosse. Nella mattinata di ieri nella stessa zona vicino Amatrice era stato registrato un terremoto di magnitudo 3.1 e ieri sera, alle 23.41, la terra ha tremato con magnitudo 3.5. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Nella notte la terra trema anche nell’Aretino – Infine una scossa di magnitudo 3.1 è stata avvertita alle 2.39 della notte nella provincia di Arezzo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto, il sisma ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità e l'epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da Pieve Santo Stefano (Arezzo), 15 da San Giustino (Perugia) e 16 da Verghereto (Forlì-Cesena). Anche in questo caso fortunatamente non si registrano danni a persone o cose ma sono diverse le segnalazioni in rete di persone che hanno avvertito distintamente la scossa.