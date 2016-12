Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, si è recato oggi a Norcia per visitare i luoghi del Centro Italia colpiti dal sisma. Con lui ci sono Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, e Vasco Errani, commissario straordinario per la ricostruzione. “La situazione è di una macchina che cammina. Siamo ancora agli inizi, saremo soddisfatti solo quando avremo finito. Tuttavia la cosa straordinaria è il rapporto che si è creato con la popolazione. Qui si stanno compiendo opere straordinarie di ingegneria che sfidano leggi fisica”, ha detto il Ministro ai microfoni di Rainews24. Arrivato con indosso una giacca dei vigili del fuoco, Minniti si è fermato a parlare con un commerciante di salumi che ha riaperto l'attività: “L’Italia ha un grande cuore e questo ci deve dare fiducia per il futuro. La macchina si è rimessa in moto”, ha detto ancora ai giornalisti. La zona rossa di Norcia è stata ridotta e il Corso Sertorio è stato riaperto fino a Piazza San Benedetto.

“La trasparenza sarà la cifra stessa della ricostruzione” – Minniti ha spiegato di aver approvato l'anagrafe antifamia “per dare garanzie ai sindaci nei territori colpiti dal terremoto”. “Ora per la ricostruzione bisogna spendere presto e bene le risorse che sono state stanziate”, ha detto ancora da Norcia. Di trasparenza ha parlato anche il commissario Errani: “La trasparenza sarà la cifra stessa della ricostruzione”, ha affermato. “Abbiamo costruito un impianto che garantisce contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti – ha aggiunto – ma non possiamo impedire che questo possa avvenire. Nel caso accadesse i responsabili saranno colpiti con forza dalle istituzioni”. Errani ha poi detto che i programmi per la sistemazione delle casette saranno rispettati, con la consegna dei moduli abitativi e per le imprese entro la primavera. Curcio infine ha ricordato che il sistema di accoglienza post terremoto assiste ancora 12000 sfollati, di cui 9000 in alberghi.