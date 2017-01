Le scosse superiori a magnitudo 5 hanno fatto tremare la terra questa mattina nel Centro Italia tra Lazio, Marche , Abruzzo e Umbria, nelle stesse zone già colpite dai terremoti di agosto e ottobre. Le forti scosse e le continue repliche hanno interessato un'aera già alle prese con l'emergenza neve e maltempo causando gravissimi disagi alle popolazioni locali e notevoli difficoltà ai trasporti pubblici. La linea ferroviaria Terni – Rieti – L'Aqula è stata completamente interrotta per le verifiche del caso che però come detto sono ostacolate dal maltempo e dalla neve. Le Ferrovie dello Stato in particolare ha deciso lo stop dei treni almeno fino alle 17 sulle tratte ferroviarie Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e almeno fino alle 19sulla Sulmona-Avezzano.

Per i viaggiatori si stanno organizzando corse per autobus sostitutivi ma anche sul fronte autostradale e viario la situazione è delicata. La strada salaria resta chiusa nelle zone interessate del terremoto. Tutte le stazioni dell'A24, l'autostrada che collega Roma, L'Aquila e Teramo, inoltre sono state chiuse per verificare la presenza di eventuali danni causati dalla scossa di terremoto appena verificata. Lo fa sapere la società Strada dei parchi. Anche l'autostrada Valle del Salto-Teramo è stata chiusa al traffico per verifiche tecniche. Lo rende noto la Polizia di Stato spiegando che il tratto interessato allo stop è quello tra Valle del Salto e Teramo est. Anche a Roma chiuse le linee della metropolitana sono completamente ferme dopo le forti scosse , distintamente avvertire nella Capitale. Le persone a bordo dei treni sono state fatte scendere alle stazioni e gli accessi chiusi per le verifiche del caso.