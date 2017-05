Sei casi di morbillo sono stati accertati tra operatori sanitari dell'ospedale di Terni, in Umbria: si tratta di tre medici e tre infermieri, alcuni dei quali sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive. La direzione del nosocomio Santa Maria di Terni, insieme al servizio sanità pubblica della Usl, ha subito predisposto un piano di informazione per i lavoratori della struttura sanitaria e uno di intervento che ha previsto la vaccinazione dei 15 operatori venuti a contatto con i malati. E' stata inoltre avviata una campagna di sensibilizzazione per tutto il personale, mettendo a disposizione la vaccinazione a tutti coloro che non sono protetti o che non hanno contratto la malattia. Per Sandro Fratini, il direttore sanitario, "questi eventi dimostrano che c'è in generale una recrudescenza della malattia legata alla fase epidemica e più in generale alla riduzione della copertura vaccinale, che mette a rischio chi contrae la malattia e i soggetti più vulnerabili". "Appare pertanto indispensabile ricordare a tutti – ha aggiunto – l'importanza della vaccinazione nei nuovi nati".

In Umbria il tasso di copertura vaccinale per il morbillo ha subìto una flessione arrivando al di sotto della soglia di sicurezza del 95%, ovvero quella che garantisce “l’immunità di gregge” raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, passando dal 95.4% del 2010 al 89.9% del 2016. La media nazionale si attesta intorno all’85.3%, ma l’escalation che si sta verificando in Umbria non è meno preoccupante. La regione, infatti, ha registrato un aumento costante dei casi di morbillo negli ultimi cinque anni: uno nel 2013, venticinque nel 2016 e già ventuno ad oggi: un dato con ogni probabilità destinato a salire, visto che siamo ancora nel mese di maggio.

Naturalmente riportare il numero di malati di morbillo a livelli "normali" è possibile vaccinandosi gratuitamente. Il vaccino consiste in due somministrazioni tra i 13 e 15 mesi di vita e tra i 5 e 6 anni, per quanto riguarda i più piccini, e due dosi a distanza di quattro settimane per gli adulti.