Nessuno lo aveva visto per giorni ma nessuno per lungo tempo aveva neanche pensato di andare a verificare se stesse bene fino a che uno dei vicini ha rotto gli indugi chiamando i vigili del fuoco. Solo così si è scoperto che l'uomo in realtà era morto da tempo in casa. È la terribile storia di solitudine che arriva da Terni dove nelle sorse ore i vigili del fuoco hanno rinvenuto in un appartamento il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

A lanciare l'allarme, dopo aver bussato più volte alla porta senza risultati, è stato il figlio del proprietario dell’abitazione in cui la vittima viveva. L'uomo odi 69 anni infatti era solo, non aveva famiglia né figli, e nessuno si è accordo di lui per diverse settimane. Solo quando il vicino si è ricordato di non averlo visto rincasare per lungo tempo ha deciso di andare vedere, ma quando i pompieri sono entrati in casa forzando la porta di ingresso il corpo era già mummificato.

Il 69enne era a terra in camera da letto e da un primo esame del medico legale non sembra avesse segni di violenza sul corpo. Per questo si sospetta sia stato vittima di un malore improvviso e sia morto in solitudine. Il decesso, dai primi rilievi, risalirebbe a diverse settimane fa ma sul caso sono in corso accertamenti medico legali e dei carabinieri.