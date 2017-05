Brutto incidente per una donna di 50 anni di Terni. Stamattina stava per entrare in uno studio medico quando all'improvviso la grata sotto di lei è crollata: è precipitata per circa 3 metri finendo negli scantinati di un palazzo. Nell’impatto la sfortunata ha riportato la frattura delle gambe. I fatti sono avvenuti questa mattina in via Malnati, nei pressi dell'ospedale.

In base alle prime ricostruzioni della polizia, che sta svolgendo accertamenti sull’incidente, la donna stava entrando all’interno della struttura, al piano terra dell’immobile che lo ospita: la grata di areazione degli scantinati avrebbe ceduto proprio al suo passaggio facendola così cadere nel vuoto. In suo compagnia c’era il marito che non ha potuto fare nulla per aiutarla. L’uomo è rimasto sotto choc. Trasportata dal 118 all’ospedale di Terni, la cinquantenne ha riportato la frattura degli arti inferiori. Sul posto oltre alla volante e alla polizia scientifica sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Dalle prime ricostruzioni sarebbe emerso che la grata non fosse perfettamente aderente alla sede sulla quale era stata collocata e si sarebbe quindi spostata di quel tanto che è bastato per provocare la caduta della donna.