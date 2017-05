Terribile tragedia sul lavoro nella mattinata di lunedì in provincia di Teramo, un giovane ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente in un'azienda della zona industriale della frazione di Castelnuovo Vomano, nel comune di Castellalto. La vittima si chiamava Roberto Moretti ed era originario di Cercola (Napoli), e avrebbe compiuto 32 anni nel prossimo mese di luglio. Secondo quanto si è appreso, il giovane era dipendente di una ditta di autotrasporti ed era in trasferta in Abruzzo dove doveva consegnare del materiale all'azienda Metalferro di Castelnuovo Vomano.

Proprio mentre stava scaricando il contenuto del camion nel piazzale dell'azienda, intorno alle 11, è avvenuto il tragico incidente. A soccorrere il 31ene gli altri lavoratori presenti sul posto che, dopo aver chiamato i soccorsi, hanno preferito trasportarlo in macchina al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo, senza attendere l'arrivo dell'eliambulanza inviata dalla sala operativa del 118.

La dinamica dell'accaduto al momento non è stata ancora chiarita. Alcuni testimoni, che hanno chiesto l'intervento dei soccorsi, hanno dapprima parlato di una caduta poi di una colpo ricevuto da un macchinario il cui braccio stava operando nel piazzale. Secondo un primo esame del corpo della vittima da parte del medico legale, il giovane camionista avrebbe subito gravissimi traumi alla testa, ma spetterà ora all'autopsia, che sarà disposta dal magistrato, accertare l'esatta causa di morte. Le indagini della magistratura teramana sono state affidate ai carabinieri mentre una indagine parallela sarà svolta dal personale dell'Ispettorato del lavoro.