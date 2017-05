in foto: Lo scuolabus ribaltatosi nelle campagne di Corropoli

Stavano tornando a casa come ogni giorno. Come sempre, al suono della campanella avranno messo lo zainetto in spalla per confluire, in maniera più o meno confusa, verso l’uscita della scuola. Ma basta poco perché un giorno ordinario possa tramutarsi in una tragedia sfiorata. Lo scuolabus giallo su cui viaggiavano 20 bambini in età da scuola elementare, magari impazienti di giocare, di salutare un animale domestico o di guardare i cartoni animati in televisione, si è ribaltato mentre li riaccompagnava a casa. L’incidente è avvenuto in una stretta via delle campagne di Corropoli, in provincia di Teramo, intorno alle 12 e 50 ma la dinamica dell’accaduto risulta ancora poco chiara.

Lo scuolabus aveva imboccato la strada, priva di sbocco, e la stava percorrendo dopo aver fatto inversione. Durante la marcia, però, lo scuolabus si è avvicinato troppo al bordo della strada, caratterizzato da un marcato dislivello rispetto al prato attiguo, finendo col ribaltarsi a causa del pendio. Il veicolo si è adagiato sulla fiancata destra posizionandosi proprio sotto i rami di un ulivo.

Fortunatamente, soltanto quattro bambini sono rimasti feriti. Due di loro si trovano adesso nel reparto di pediatria all’ospedale di Teramo; i rimanenti sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Omero. Gli altri feriti, che hanno riportato escoriazioni e contusioni considerate non gravi, sono stati assistiti e medicati sul posto e immediatamente affidati ai genitori. Insieme ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Teramo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a effettuare i rilievi del caso.