L'ha colpita più volte all'addome facendole perdere il figlio che portava in grembo mentre era in preda ad un raptus. Per questo un 29enne di Sant'Omero, in provincia di Teramo, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni personali gravi, procurato aborto e danneggiamento aggravato ai danni della sua compagna e convivente 35enne. In verità, questo sarebbe solo l'ultimo episodio di una serie di violenze consumatesi negli ultimi mesi. L'uomo era infatti già al centro di alcune indagini dopo che la vittima aveva denunciato i maltrattamenti che da anni era costretta a subire.

La donna sarebbe stato oggetto di aggressioni fisiche e psicologiche e più volte sarebbe persino stata minacciata di morte, il tutto davanti a suo figlio maggiore, di 9 anni d'età, anch'egli spesso vittima della violenza del patrigno. Il compagno violento, in più di un'occasione, l'avrebbe picchiata con talmente tanta forza da richiedere l'intervento dei sanitari ai quali, però, la donna, temendo per la propria incolumità, aveva sempre raccontato versioni dei fatti diverse. Ma la situazione, dopo l'aborto, era diventata talmente insostenibile, da costringere la 35enne a raccontare tutto alle forze dell'ordine per mettere fine alla sua sofferenza. L'uomo è stato trasferito nel carcere teramano di Castrogno dove resterà a disposizione della magistratura.